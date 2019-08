Hsl, buona la prima nonostante la sconfitta

NOVI LIGURE - Un gol di Danovaro ad inizio ripresa condanna i tortonesi alla sconfitta nel primo test ufficiale dopo una settimana di lavoro a Torregarofoli, ma c'è più di una ragione per essere comunque ottimisti: la categoria superiore dei liguri, che vengono da un campionato dove erano riusciti a raggiungere da sorpresa i playoff, e la forma fisica appesantita dai carichi di lavoro delle prime settimane che inevitabilmente li ha resi meno brillanti in campo.

Gol del Ligorna a parte, le occasioni al "Girardengo" recitano un tiro a giro di Spoto prolungato in angolo dal portiere in tuffo che poi si ripete con buona efficacia ma poco stile in occasione di un missile di Mazzocca dopo una progressione sulla fascia; dall'altra parte Teti si sporca i guantoni in due occasioni per difendere la propria porta. La ripresa vede Pellegrini e Monteforte provare tutti gli uomini a disposizione e dopo essere passati in svantaggio i tortonesi provano in tutti i modi a raddrizzare la gara: uno scatenato Mutti arriva più volte al tiro ma con poca fortuna, Torre tiene in piedi i suoi evitando che lo svantaggio si incrementi ma al fischio finale ad esultare sono gli ospiti.

Prossimo appuntamento ancora da definire, ma da lunedì si ricomincia con gli allenamenti a Torregarofoli.