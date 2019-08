Paese che vai, buca che trovi. Si salvano solo i Comuni Unesco

ALESSANDRIA - Paese che vai, buca che trovi. Ma non sempre. La Provincia di Alessandria, attanagliata dalle carenze economiche, ha individuato gli interventi più importanti trovandosi obbligata, di fatto, a lasciare indietro le piccole comunità più periferiche. In un quadro tutto sommato preoccupante - che raccontiamo nel dettaglio su Il Piccolo di martedì 6 agosto 2019 - c'è una notizia positiva: le strade dell'Unesco (quelle degli Infernot e del Sacro Monte di Crea) sono nelle giuste condizioni per accogliere al meglio i turisti. Lo raccontiamo (anche) con queste immagini di Cecilia Ammazzalorso e Marco Bertoncini.