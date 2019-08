Cimiteri, più decoro (grazie al diserbo)

Un elenco di sobborghi. Sono quelli in cui si interviene per la pulizia dei cimiteri che, come ha spiegato l'assessore comunale Giovanni Barosini, riguardano solo il diserbo delle aree comuni e dei marciapiedi. Nessun intervento sugli spazi verdi, dunque. Ma è già qualcosa. Si è cominciato da Cascinagrossa, si è già arrivati a Cantalupo e Casalbagliano, conclusione a Spinetta Marengo dove sono state segnalate molte criticità. I primi risultati ci sono. E la gente apprezza. Sul "Piccolo" di martedì, i dettagli.