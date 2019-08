Mercatino antiquario anche ad agosto

CASALE - Da tre anni a questa parte nel mese di agosto, anziché essere sospeso, si svolge in "forma ridotta", il Mercatino dell'Antiquariato di Casale. L'appuntamento è per domenica 11 al Mercato Pavia; dalle prime ore del mattino, centinaia di espositori metteranno in mostra le loro merci, dando a curiosi e appassionati la possibilità di curiosare ancora una volta tra i banchi alla ricerca di mobili, suppellettili, dischi, fumetti, libri e molto altro ancora, dando vita ancora una volta a uno degli appuntamenti più celebri e consolidati del territorio monferrino.

Domenica tornerà inoltre il Farmer Market, il mercato a km0 con i migliori prodotti del territorio che faranno da ingresso al mercatino nell’area di piazza Castello.