A spasso per Casale in longboard

CASALE - Ogni martedì sera, da circa due mesi a questa parte, un piccolo gruppo di appassionati di longboard skate (uno skateboard più lungo di quelli tradizionali), si ritrova alle ore 21 al Parco Eternot.

L'obiettivo della Longboard Crew Casale (in collaborazione con Longboard Crew Italia e Longboard Crew Torino), un'associazione sportiva dilettantistica, è quello di diffondere anche nel nord-ovest un nuovo modo di spostarsi, alternativo all'auto ma anche alla bicicletta, la tavola lunga appunto: uno skate appositamente studiato per gli spostamenti, lungo almeno 80 cm e con apposite ruote per assorbire gli urti della strada.

A parlarci di questo per ora piccolo gruppo è Alex Ceglie, che al longboard è arrivato dal mondo dello snowboard ma ora è istruttore qualificato. Per lui, quello per la tavola lunga è stato amore a prima vista.

«A Casale gli appassionati sono circa una dozzina, chiunque volesse provare può contattarci e noi forniremo gratuitamente tutto, longboard, casco, protezioni... ai nostri tour si può partecipare anche con altri mezzi ecosostenibili, dalla bicicletta ai pattini (in linea e non), dalla bmx al monopattino» spiega Alex.

I giri del martedì sera (in inverno si pensa di spostare il ritrovo alla domenica pomeriggio) sono gratuiti ma tesserandosi all'associazione, priva di finalità lucrative, ne si aiuta la diffusione e l'esistenza.

«Chi volesse approfondire la pratica, inoltre, può anche partecipare a dei corsi che organizziamo, in questo caso a pagamento» conclude Alex.

Maggiori informazioni possono essere ottenute contattando il numero +39 3472288167.