Marengo Doc, i vini premiati ambasciatori del territorio all'Outlet

SERRAVALLE SCRIVIA — Uno spazio all’Outlet di Serravalle Scrivia per far conoscere i migliori vini della provincia di Alessandria. A partire da questo mese, e fino a gennaio del prossimo anno, lo store “ledolciterre” aperto alla cittadella dello shopping da parte del consorzio turistico “Terre di Fausto Coppi”, ogni venerdì ospiterà degustazioni durante le quali le aziende vitivinicole potranno distribuire materiale promozionale e sviluppare contatti diretti con visitatori che arrivano da ogni parte d’Italia e del mondo. I vini selezionati per diventare ambasciatori del territorio sono quelli premiati dal concorso enologico Marengo Doc, promosso dalla Camera di commercio e giunto quest’anno alla 45esima edizione.

Sono quattro i vini premiati nei giorni scorsi con il Marengo d’Oro. Tra di essi anche un Gavi, l’Etichetta Nera 2017 de La Chiara, vincitore nella categoria vini bianchi. Decretati vincitori anche l’Alta Langa Bianco Extra Brut 2014 – Cuvée Aurora dell’impresa Banfi Cantine di Strevi (per la categoria spumanti), il Colli Tortonesi Barbera Superiore 2017 della Cascina La Zerba di Volpedo (per la categoria vini rossi) e lo Strevi Passito 2011 – Reverentia dell’impresa Cà di Cicul.

Riconoscimenti sono stati assegnati anche al Barbera d’Asti 2016 – Filari corti dell’impresa Olivero Daniele di Cassine (premio giovani), all’Ovada 2017 dell’impresa Castello di Grillano Az. Agr. Carlotta e Rivarola di Ovada (premio biologico) e ancora allo Strevi Passito 2011 – Reverentia (premio donna).

Sono 24 i vini doc e docg che avendo ottenuto almeno 88 punti su cento si possono fregiare del riconoscimento della Selezione Speciale, mentre il diploma “Premio Marengo Doc” è stato assegnato a ben 55 vini che hanno raggiunto il punteggio di 85 centesimi. Nel 2018, spiega la Camera di Commercio, il comparto della vitivinicoltura alessandrina ha contribuito per 6,8 milioni di euro all’export della nostra provincia, con una variazione percentuale del +5,5 per cento rispetto al 2017.