Ospedale, benvenuto ad altri 40 assunti

Sono 162, in totale, i nuovi assunti dell'Azienda ospedaliera 'Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo' di Alessandria: l'ultimo plotone comprende medici, biologi e personale tecnico - amministrativo, una quarantina di professionisti ai quali è stato dato il benvenuto dal direttore generale Giacomo Centini e dagli altri due direttori. Centini ha ricordato come "questa fase di transizione dell'Azienda ospedaliera verso il riconoscimento di Irccs per le patologie ambientali e il mesotelioma sia una una grande opportunità. E oramai è consolidato che dove si fa ricerca, si cura meglio".