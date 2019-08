Sabato, la serata di eccellenze e bellezze

Sabato 10 agosto, alle ore 21, in piazza Santa Maria di Castello, finalissima di "Miss Alessandria", con una quindicina di ragazze pronte a sfidarsi in passerella per vincere un viaggio, un book fotografico e la partecipazione alla finale di "Miss principessa d'Europa", con epilogo a settembre a Riccione. Una gara tra belle ragazze, dunque, selezionate in quattro tappe svoltesi nella nostra provincia, ma anche un premio alle eccellenze provinciali, ovvero a chi si è distinto in vari ambiti, dalla musica allo sport, dal volontariato all'impresa. nella sera delle stelle cadenti, dunque, brilla l'Alessandria che ha successo, in una delle sue piazze più suggestive. L'organizzazione è della Four Promotion.