Terranova al buio e Riboldi annuncia provvedimenti

TERRANOVA - Da domenica a Terranova (frazione di Casale), si registra un black out che priva diversi abitanti dell'illuminazione pubblica. Interpellato dai residenti, il sindaco Federico Riboldi ha promesso azioni immediate: «Stiamo tenendo sotto osservazione continua la questione. Abbiamo contattato diverse volte Enel Sole (azienda italiana che opera nel settore dell'illuminazione pubblica nda). La situazione è sicuramente critica e non accettabile per la nostra città. Domani (oggi, martedì) approfondiremo e poi prenderemo dovuti provvedimenti. Stiamo pensando ad un rientro delle concessioni esterne a favore della nostra municipalizzata. Episodi come questi testimoniano la necessità di “vicinanza” nei servizi pubblici» la presa di posizione del primo cittadino.