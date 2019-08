Incendio in un appartamento: pompieri al lavoro nella notte

ALESSANDRIA – Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco: intorno alle 2 sono intervenuti con l'autopompa e l'autoscala in via Gandolfi per l'incendio scoppiato nella cucina di un appartamento al terzo piano di un condominio dell'Atc.

Le operazioni di spegnimento sono continuate fino alle 3,30. Non ci sono feriti ma l'appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni provocati dall'incendio.

Sono intervenuti anche i Carabinieri con una pattuglia del Nucleo Radiomobile.