Murisengo: camion dell'Enel contro auto, tre bambini all'Infantile

E' in corso d'accertamento la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina a Murisengo, all'incrocio per San Candido. Al lavoro i carabinieri di Murisengo e di Cerrina. Un camion dell'Enel ha urtato la vettura su cui viaggiavano padre, madre e tre bambini di origine olandese: i tre bambini sono stati trasportati all'Ospedale Infantile, non sono in pericolo di vita. L'impatto è stato importante. La famiglia ha una casa nella zona.