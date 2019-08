Arcieri Marengo due volte sul podio agli Europei

TORINO — Si chiude con due medaglie di bronzo l’esperienza degli Arcieri Marengo di Pozzolo Formigaro agli European Master Games che si sono svolti a Torino. All’appuntamento, che si ripete ogni quattro anni, hanno partecipato per la società pozzolese Salvatore Ippolito (arco olimpico) e Gianfranco Sammarco (arco compound).

Nella prima prova – il tiro di campagna, all’interno del parco del castello di Rivoli – Ippolito ha ottenuto il quarto posto in qualifica ma ai quarti si è dovuto arrendere al francese Jullien Fabrice. Sammarco, terzo in qualifica, è stato sconfitto in semifinale dal russo Baskirev Alexsey ma ha ottenuto comunque il terzo gradino del podio.

La seconda prova – tiro alla targa, con bersaglio a 70 metri per l’arco olimpico e a 50 per il compound (ma con bersaglio molto ridotto) – si è svolta all’interno dello stadio Porcelli di Torino. Ippolito è stato battuto agli ottavi dal connazionale Alfonso Velardi dopo aver ottenuto l’11esimo posto in qualifica. Sammarco, quinto in qualifica, ha eliminato ai quarti il belga Strens Alani ma poi è stato sconfitto in semifinale dal turco Schulz Oleg. Si è così dovuto accontentare della finalina per il terzo posto, che ha vinto contro l’italiano Fulvio Toffoli, ottenendo così la seconda medaglia di bronzo nella competizione.