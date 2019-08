Il fine settimana con 'On The River' a Casale

CASALE - Proseguono gli eventi di Energica on the River, palinsesto di appuntamenti organizzato da Energica in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato alla passeggiata del Lungo Po, illuminata dal tramonto da un meraviglioso caleidoscopio di luci e colori.

Venerdì 9 agosto dalle ore 18.30

Apericena a cura della Pro Loco di Casale Monferrato con musica dal vivo di Silvano Garazzino, strumentista a fiato, chitarrista, pianista e sassofonista.

Sabato 10 agosto dalle ore 21.30

Con la collaborazione dell'Istituto Soliva si esibirà A T Pic Ensemble, una mini orchestra portatile, diretta da Francesco Cilione.

Gruppo di fiati itinerante dalla formazione cangiante che esegue arrangiamenti originali dal tipico repertorio nazional-popolare e delle wind band, ma non solo.

Nel corso della serata sarà presente Filippo Il Gelatiere, il Cuban Drink Team del Cafe Central per la Cocktail Big Cup e lo street food di Zoe Cucina.

Domenica 11 agosto dalle ore 18

Dalle 18 fino alle 00.30 ci sarà l'apericena organizzato dal Drop Cafè Avocado.

Nel corso della serata sarà presente Filippo Il Gelatiere.