Passaggio nel vuoto al settimo piano per salvare un'anziana

NOVI LIGURE - Anziana colpita da malore è stata salvata dai Carabinieri.

E' accaduto martedì sera, 6 agosto. I militari del Radiomobile sono intervenuti in un appartamento del centro cittadino dopo la richiesta di soccorso arrivata da una donna, residente a Savona, che, temeva per l’incolumità dell’anziana madre visto che non rispondeva al telefono già dalla mattina precedente.

I Carabinieri, dopo aver bussato insistentemente alla porta della pensionata, hanno sentito una flebile richiesta d’aiuto. Uno dei militari, raggiunta l’abitazione attigua, ha superato, proiettandosi nel vuoto, la paratia in vetro che separa il terrazzo delle due case vicine, poste al settimo piano del palazzo, riuscendo a raggiungere la finestra della camera da letto dell’anziana. La donna era coricata sul pavimento del soggiorno, ancora cosciente ma visibilmente provata.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Novi Ligure. E' ancora ricoverata.