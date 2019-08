A Carrosio c'è Umberto Beccaria, talento del pianoforte

CARROSIO — Il pianista Umberto Beccaria sarà il protagonista del prossimo appuntamento delle Settimane Musicali Internazionali organizzate nei borghi della val Lemme e dell’Oltregiogo. Stasera, venerdì 9 agosto, alle 21.00, l’auditorium comunale di Carrosio ospiterà il giovane pianista che ha intrapreso la via della composizione e della direzione d’orchestra. Ha tenuto numerosi concerti da solista e in formazioni da camera per importanti rassegne, in Italia e all’estero, in prestigiose sale. Dal novembre 2017 è direttore della Monferrato Chamber Orchestra.

Il sodalizio fra gli organizzatori della rassegna e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Valerio Cassano prosegue con entusiasmo fin dalla prima edizione e va avanti anche la collaborazione con la proloco, che offrirà a fine concerto un rinfresco.

Le Settimane Musicali Internazionali sono organizzate dall’associazione Musica & Cultura Pentagramma in collaborazione con l’associazione Oltregiogo e i Comuni ospitanti. I proventi derivanti dalle offerte di ingresso ai concerti verranno devoluti alla Lilt di Novi Ligure per sostenere progetti in campo oncologico sul territorio provinciale. I prossimi appuntamenti saranno il 23 agosto a Voltaggio e il 14 settembre a Castelletto d’Orba.