"Calici di Stelle" a Monleale il 10 agosto

MONLEALE - Per una volta, le stelle non saranno soltanto in cielo: a Monleale per la notte di San Lorenzo sabato 10 agosto in un panorama collinare suggestivo viene organizzata una serata con i migliori vini dei colli tortonesi. Il programma della serata "Calici di Stelle" prevede infatti degustazioni di eccellenti vini e prodotti tipici per poi concludere in bellezza alle 23 con lo spettacolo pirotecnico.

L'organizzazione è curata da Comune di Monleale e Città del Vino e sono tanti i prodotti provenienti da tutte le valli tortonesi e da fuori che potranno essere degustati in serata: dalle tipicità di Cascina Galeazzo a Volpeglino alle torte di nocciole senza glutine di Ca du Ninein da Acqui Terme, dal pane Grosso di Tortona al Salame Nobile del Giarolo, dal formaggio montebore alle confetture senza conservanti, dalla frutta pregiata del territorio alle birre artigianali.