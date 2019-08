Chiude il Mercatò del Ronzone

CASALE - Ultime ore di apertura per il supermercato Mercatò di via XX Settembre a Casale. Il punto vendita della famiglia Dimar SPA, chiuderà al pubblico a partire da domenica 11 agosto. Riaprirà il 23 settembre come Catering, marchio dello stesso gruppo. Nelle stesse date a settembre chiuderà il Catering attualmente presente in città in via Visconti.

Il nuovo esercizio del Ronzone proporrà, oltre alla vendita "all'ingrosso", anche la possibilità di acquistare al dettaglio.

Non ci saranno licenziamenti tra i dipendenti. Alcuni saranno impiegati nel Mercatò di piazza Venesio, altri verranno trasferiti ad Alessandria, altri ancora resteranno nel punto vendita di via XX Settembre.