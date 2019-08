Tra le misure anti rave anche un jersey di cemento

CASALE - In campo per le misure di sicurezza in vista di un rave party nella zona tra Frassineto e Terranova, lungo le sponde del fiume Po, ci sono Polizia, Carabinieri, Municipale e gli uomini dell’Ente del Parco del Po. Sarebbe il secondo in due mesi.

Ma c’è anche chi cerca di difendere i propri terreni, scongiurando l’ingresso di migliaia di persone, e per farlo ha creato uno sbarramento proprio lungo una strada privata con un jersey di cemento.

La notizia che il Casalese fosse nuovamente preso d’assalto da persone da tutta Europa ha fatto scattare una misura di sicurezza imponente.