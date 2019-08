Aggredisce una donna con una spranga, arrestata e condannata 24enne

ALESSANDRIA - Ha aggredito una donna colpendola al volto con una sbarra di ferro. La vittima è stata medicata al pronto soccorso per le vistose ferite, mentre lei, una ragazza di 24 anni è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. E’ accaduto la sera dell’8 agosto.

Sonia Coppo, di Alessandria, ha dovuto rispondere di violazione di domicilio, lesioni aggravate e violenza - resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell’udienza di convalida e del rito della direttissima in Tribunale la ragazza è stata condannata a 8 mesi di reclusione, pena sostituita dalla libertà controllata in misura pari al doppio della pena.

I Carabinieri, intervenuti per sedare la lite, erano stati a loro volta minacciati e aggrediti con calci dalla donna. Sono riusciti a bloccarla con non poche difficoltà. Non è chiara la causa del litigio.