L'amore da zero a 100: lo racconta il Teatro del Rimbombo

CARROSIO — Amore, cinque lettere che hanno da sempre mosso lo spirito di scrittori, autori, poeti, musicisti. Ma soprattutto tante persone comuni. A questo devono aver pensato gli attori della compagnia Teatro del Rimbombo, che sabato 17 agosto a Carrosio porteranno in scena “L’amore da 0 a 100”, uno «spettacolo sentimentalmente itinerante» – come lo hanno definito – attraverso il centro storico del paese.

«È uno spettacolo scritto col cuore per i cuori, non pensiamo a una mielosa sviolinata per gli innamorati – dicono – Amore è turbamento, richiesta, domanda una serie di immagini ed emozioni che percorrono la nostra vita e mutano con lo scandire delle primavere».

La ricerca di questo spettacolo parte proprio dallo scandire del tempo, da come le domande sull’amore mutano nelle diverse tappe della nostra vita. Un percorso che ci porterà proprio da “0 a 100” dalla fanciullezza all’età della saggezza grazie a questo viaggio del cuore cercheremo di riflettere sulle risposte che non sono mai scontate o sbagliate ma solo “frutto di” di come a volte si può essere “vittime degli eventi” e magari anche a sorridere ricordando come pensavamo fosse l’amore da più piccoli o sbirciare come potrebbe essere crescendo.

Appuntamento alle 21.00 nel centro storico di Carrosio. L’evento fa parte del progetto “La terra dei Carlone”, promosso dall’associazione culturale Oltregiogo.