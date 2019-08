Nasce "Silvano InContrada"

OVADA - Musica, intrattenimento, enogastronomia. Sono gli ingredienti di “Silvano Incontrada”, la manifestazione che per il primo anno animerà il Ferragosto del paese. Per due giorni, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, in piazza Battisti e via San Giovanni, prevista anche enogastronomia con i gusti tipici con la collaborazione delle imprese commerciali locali. Il 16 agosto dalle ore 17.00, in occasione della festa di San Rocco avverrà la benedizione del Santo presso l’area ecologica attrezzata della Valletta da parte di Monsignor Alessandro Cazzulo. "Per l'occasione - spiegano gli organizzatori - allestiremo i giardini e i porticati con fiori e decorazioni in modo da creare un ambiente gradevole. I Fratelli d'Arme daranno vita a una rappresentazione medievale. L'associazione "Amici di San Pacrazio" sarà raccontata attraverso un filmato inedito in proiezione durante la manifestazione. Per promuovere le tipicità locali abbiamo anche creato banconote che raffigurano i volontari, il circolo "Ir Bagiu", il Dolcetto dei Bacchetti e la grappa". La manifestazione nasce con la regia dell'Amministrazione, il contributo fattivo dei commercianti del paese del Circolo dialettare “Ir Bagiu”. Il teatro naturale saranno i cortili e i porticati del centro tra musica e prodotti del territorio.