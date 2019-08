Treni Torino - Genova, dal 15 agosto cambio orari per lavori

ALESSANDRIA - Da giovedì 15 agosto a venerdì 30 agosto Rfi - Rete Ferroviaria Italiana proseguirà le attività di adeguamento infrastrutturale e tecnologico dell’impianto ferroviario di 'Bivio Fegino', necessarie per l’innesto della nuova linea del Terzo Valico alla linea esistente Milano - Genova. Inoltre, saranno consolidati i viadotti Trasta, Lauro e la galleria Borlasca.

Per consentire l’operatività dei cantieri, i treni delle linee Genova - Milano, Genova - Torino, Genova - Arquata Scrivia e Genova - Ovada -Acqui Terme modificheranno il programma di circolazione.

In particolare, dal 15 al 30 agosto i treni in circolazione sulle linee Genova - Milano, Genova - Torino e Genova - Emilia Romagna utilizzeranno l’itinerario alternativo 'Via Busalla - Isola del Cantone', modificando gli orari di partenza e i tempi di viaggio. Alcuni collegamenti degli itinerari Ravenna/Rimini/Piacenza - Genova Brignole faranno capolinea ad Arquata Scrivia, dove si potrà arrivare o proseguire con altri treni regionali. Modifiche anche all’offerta di trasporto sulla Genova - Arquata Scrivia-Novi Ligure (via Busalla/Isola).

Sulla linea Genova - Ovada - Acqui Terme rimarranno operativi sei collegamenti. I restanti treni non circoleranno e saranno sostituiti con bus tra Genova e Ovada. Tra Ovada e Acqui Terme rimarrà operativo il servizio ferroviario in coincidenza con gli orari degli autobus.