Ovadese Silvanese: al via la preparazione

SILVANO D'ORBA - Sotto il sole bruciante di metà agosto, si è ritrovata sul campo del Rapetti l'Ovadese Silvanese che due giorni fa a iniziato la preparazione in vista del campionato di Promozione 2019-2020. Qualche defezione, un ruolo accentuato nella gestione dell'allenamento a Federico Boveri, l'ottimismo d'obbligo che parte per una nuova avventura stimolante. Per la prima seduta di allenamento un po' di corsa, esercizi di potenziamento muscolare, partitelle alternate con le mani e a due tocchi. Il tutto per iniziare a prendere confidenza. La squadra affidata alle cure di Mario Benzi si allenerà per tutta la settimana, ad eccezione del giorno di ferragosto, per essere pronta alla prima uscita amichevole in programma nel pomeriggio di domenica prossima. Il programma dei test precampionato prevede sfide con il Castellazzo, con Masone e Pro Molare nel torneo Rapetto, col Deportivo Acqui e con l'Arenzano. A settembre poi la duplice sfida in Coppa contro l'Acqui che sarà la prova generale in vista del campionato. Gara di andata in casa dei termali il 1° settembre, ritorno l'11 (quando il campionato sarà già iniziato) sul neutro del Centogrigio per l'indisponibilità dell'impianto di illuminazione del Geirino.