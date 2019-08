Tempesta di pioggia e vento sul casalese

CASALE - Dopo la grandine e il temporale di domenica, è arrivato pochi minuti fa un autentico nubifragio sul casalese. Le intense precipitazioni hanno provocato alcuni black out e allagato diverse zone, come quella di piazza San Francesco. Le forti raffiche di vento hanno fatto crollare al suolo molti alberi in città e nel circondario o, come in via Canna, una tettoia.

I Vigili del Fuoco stanno facendo la spola tra vari punti, cercando di risolvere le criticità più urgenti.

Il fortunale ora si è spostato verso Alessandria.