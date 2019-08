La furia della grandine sulle vigne del Casalese

CASALE MONFERRATO - «In alcuni vigneti i chicchi di ghiaccio hanno portato via tutto. In altri, i più fortunati, si salva il 50% dei grappoli. Anche le viti sono state lesionate e questo avrà conseguenze anche sulla vendemmia del prossimo anno», ha presentarci questo drammatico bilancio, all'indomani della violenta grandinata abbattutasi ieri su alcuni paesi della Val Cerrina e del Casalese è Laura Beccaria dell'azienda Beccaria di Ozzano Monferrato.

Nel video il momento in cui il fortunale si è abbattuto sulla sede della realtà vitivinicola monferrina.