Refezione Scolastica: aprono le iscrizioni

ALESSANDRIA - Inizierà mercoledì 21 agosto l’apertura delle iscrizioni al Servizio di Refezione Scolastica per l’anno 2019-2020. L’iscrizione può essere effettuata tramite domanda reperibile presso la sede dell’Ufficio Refezione Scolastica, in via San Giovanni Bosco 53, lunedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 9 alle 14.30 con orario continuato. La domanda è disponibile anche sul sito del Comune. La domanda deve essere compilata da un genitore o da un delegato munito di delega e copia di un documento di identità del delegante.

Per chi presenta Isee, è obbligatorio presentarsi con fotocopia della dichiarazione Isee e documento d’identità. Sulla base del valore Isee presentato, verrà calcolata la retta annuale di iscrizione e l’importo giornaliero del buono pasto secondo il tariffario pubblicato sul sito del Comune di Alessandria. Tali importi rimangono invariati rispetto all’anno precedente.

Chi necessita di dieta sanitaria speciale dovrà presentare all’Ufficio Refezione Scolastica apposita certificazione elaborata dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte, debitamente compilata e sottoscritta dal medico pediatra e/o medico specialista. È possibile scaricare tale modulistica sul sito della Regione Piemonte. A tale modulistica segue specifica domanda del genitore reperibile sul sito del Comune di Alessandria o direttamente allo sportello.

La dieta sarà disponibile entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.