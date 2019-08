Treville, dopo la festa resta il Wi-Fi

TREVILLE - Iniziata il 9 agosto Treville in Festa si è sviluppata in quattro serate fino a martedì 13.

In tutti gli appuntamenti c'è stata grande affluenza di pubblico, sia sulla pista di ballo che alle cene “asiglianesi”. Il bar in piazza, organizzato sempre dal Gruppo Asiglianese, è stato un punto di aggregazione e di incontro di amici nel corso di tutti gli eventi musicali.

Per permettere la visione delle stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, sono state spente tutte le luci del punto panoramico antistante alla Parrocchiale di Sant’Ambrogio, noto a tutti i trevillesi come “Il Castello” e che ha permesso a Treville di essere considerata il “Balcone sulle Alpi”.

Nel mese di agosto, per favorire i villeggianti, il turismo e l’accoglienza, l’Amministrazione comunale di Treville ha installato e attivato in via Roma due punti di Wi-Fi Italia liberi a tutti.

Il primo è situato fuori dall’edificio comunale, mentre il secondo è ubicato davanti a Casa Devasini, sede della Biblioteca Comunale “G. Spina” e della Collezione Civica del Maestro Mario Surbone. In questo secondo caso chi volesse utilizzarlo per relax o per lavoro può liberamente collegarsi, dopo la registrazione al sito, sostando nel cortile della Biblioteca o nel vicino Dehor delle Rose.