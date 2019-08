Sale sul traliccio e tenta il suicidio

NOVI LIGURE — Ha tentato di suicidarsi impiccandosi a un traliccio dell'alta tensione: un uomo di 49 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Alessandria dopo che nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 agosto, ha cercato di togliersi la vita nella zona di strada Castelgazzo a Novi Ligure, nei pressi dello stabilimento Ilva e della linea ferroviaria. L'uomo aveva telefonato a un parente, annunciando l'intenzione di suicidarsi.

Immediatamente è scattato il dispositivo di soccorso: i carabinieri hanno rintracciato la chiamata e si sono portati sul luogo da cui era partita, insieme a vigili del fuoco e ambulanza. Hanno trovato il 49enne che nel frattempo era salito su un traliccio a diversi metri di altezza. L'uomo ha chiesto di parlare al telefono con la moglie che da un paio di mesi non viveva più con lui: era infatti stato denunciato per maltrattamenti nei confronti della donna e dei figli. Dopo si è buttato nel vuoto, rimanendo agganciato al traliccio da una corda che si era legato intorno al collo. I vigili del fuoco lo hanno raggiunto, liberato e calato a terra, e i sanitari del 118 lo hanno portato in ospedale dove rimane tuttora ricoverato in prognosi riservata.