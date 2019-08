Piota: nuova polemica sulla centralina

SILVANO D'ORBA - «Quel prelievo mette a rischio il torrente». Il sindaco del paese Pino Coco ribadisce a voce quanto il Comune aveva già ribadito in conferenza dei servizi. Dello stesso parere erano l'Asl e la Regione. Ma Provincia e Arpa hanno decretato il via libera alla richiesta di Noviconsult di prelevare acqua dal Piota anche nel periodo estivo. La Provincia ha preso per buone le indicazioni e i dati forniti nella richiesta da i proponenti che hanno avanzato motivazioni di tutela ambientale parlando di un rilascio di 650 litri al secondo, e del fatto che “ la messa in funzione anche nel periodo estivo – si legge - non dovrebbe causare un peggioramento dello stato di salute del Piota”. Il prelievo estivo potrà avvenire per tre anni nel corso dei quali lo stato dell'arte sarà monitorato da misuratori che la stessa Noviconsult è tenuta a installare. Dopodiché verrà riconsiderata la questione. «E' paradossale – spiega il primo cittadino di Silvano – che si parli di flusso minimo vitale quanto l'acqua dipende dal rilascio a monte effettuato dall'invaso della Lavagnina». Contraria anche Legambiente che sottolinea la necessità di tutela del corridoio ecologico dell'Orba del quale il Piota è parte integrante.