Treni e bus: istruzioni per l'uso sull'Acqui - Genova

OVADA - Una prima giornata senza particolari disagi, quindi tranquilla. Sono iniziate ieri sull'Acqui – Genova le due settimana in cui i treni di alterneranno ai bus per assicurare i collegamenti con il capoluogo ligure. Tre i convogli in partenza da Acqui quello delle 6,04, quello delle 7,40 e quello delle 16,17. Nella direzione opposta saranno attivi i treni delle 6,05, delle 13,12 e delle 18,20. Nel resto della giornata i convogli copriranno il tragitto tra la città termale e Ovada da dove si proseguirà su gomma. Il provvedimento è dovuto ai lavori che Rete Ferroviaria Italiana effettua sul bivio Fegino del nodo di Genova per il Terzo Valico e al consolidamento di alcune gallerie del nodo.