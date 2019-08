Valutazione Valenza reti, il 'sì' di Pecetto

PECETTO - Se dal principale azionista di Amv Spa ovvero il Comune di Valenza, non c’è ancora una decisione, che verrà soltanto nel consiglio comunale da convocarsi probabilmente entro la fine di questo mese, in merito alla valutazione degli impianti idrici di Valenza reti in liquidazione, da Pecetto è già arrivato il disco verde.

«Abbiamo votato favorevolmente in consiglio comunale – dice il sindaco Andrea Bortoloni – perché gli esiti della perizia consentiranno, a sua volta, ad Amv di essere più pesante nella trattativa con Amc Spa per la creazione del nuovo soggetto. Noi cogliamo favorevolmente questo aspetto, siamo legati alle scelte di Valenza che ci permetteranno di avere acqua potabile anche quando di saranno delle eventuali esondazioni del Po». Questo perché le fonti di captazione che alimentano la rete di Pecetto di Valenza sono vicine al ‘Grande Fiume’ e in caso sue esondazioni, è capitato che le stesse avessero problemi. Ecco perché, in ogni caso, l’amministrazione pecettese, anche in virtù della non grande quota di partecipazione in Amv Spa, dove la parte del leone viene fatta da Valenza, sta a guardare e attende, fiduciosa.