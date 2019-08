Renato Zero, tributo al cantautore con la Amalo Live Band

NOVI LIGURE — L’estate novese prosegue nel segno di Renato Zero. Sabato 24 agosto, infatti, la Amalo Live Band presenterà un concerto tributo al cantautore romano. Il progetto nasce da un’idea di Marco Fasano, in arte Amalo, lead vocal e interprete del Renato nazionale, e dall’immensa passione per le sue poesie in musica. Nato inizialmente come one man show, si completa con una band di sei elementi (batteria, basso, chitarra, tastiere, piano e violino), tutti musicisti di ottimo livello e con alle spalle diverse e importanti esperienze professionali. L’appuntamento è alle 21.00 nella centralissima piazza Dellepiane. Ingresso 5 euro.