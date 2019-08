A Bosio il patrono si festeggia con i fuochi d'artificio

BOSIO — Oggi e domani a Bosio sono in programma i festeggiamenti per San Bernardo, patrono del paese. Oggi la giornata sarà caratterizzata dalla fiera con le bancarelle per le vie del paese, dal tradizionale spettacolo pirotecnico (ore 22.00) e dalla festa del Major, l’appuntamento musicale a ingresso gratuito che sarà animato dai dj Eugenio Celestri e Riccardo Camuffo.

Domani, martedì 20 agosto, la confraternita della Santissima Annunziata, il Comune e la proloco organizzano invece la processione religiosa con la statua del santo patrono e gli artistici crocifissi. Il programma della giornata inizia alle 17.00 con la messa presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco nella chiesa dei santi Pietro e Marziano, in piazza don Bruzzone, e prosegue alle 18.30 con il cammino sacro per le vie del paese. Alla processione parteciperanno le autorità locali e la banda Risorgimento di Sampierdarena.

A conclusione dell’evento, per ringraziare tutti i partecipanti, la proloco offrirà un rinfresco a base di prodotti tipici del territorio bosiese e della val Lemme. Per chi volesse fermarsi per il pranzo serale, è stata organizzata una collaborazione con l’Antica Trattoria del Canto (info 0143 685126).