I vecchi videogame diventano danza con Punteacapo

NOVI LIGURE — Danza protagonista dell’ultimo venerdì di agosto a Novi Ligure. Il giorno 30, alle 21.00, l’androne di Palazzo Dellepiane ospiterà infatti lo spettacolo “Mame – Multiple Arcade Machine Emulator”, una suite accattivante e dinamica che si rifà al mondo del gaming, in particolare al retrogaming, vale a dire tutti quei videogiochi che hanno segnato le epoche passate, dai primi anni Ottanta in poi.

Nello spettacolo, di cui venerdì verrà proposto solo un estratto per una durata di circa 50 minuti, un vecchio cabinato Coin Op è in grado di far vivere alcuni tra gli immortali capolavori dei giochi da console, come Super Mario Bros, Tetris, Zelda, Final Fantasy e molti altri. Un viaggio unico nel suo genere, dallo start fino al game over.

La performance è a cura dello studio danza Punteacapo, con la direzione artistica di Giulia Bondino, le coreografie di N. Pulvirenti ed E. Marotta e la regia Luca Bondino. Ingresso 5 euro.