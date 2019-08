La notte dei pipistrelli a Isola S. Antonio

ISOLA S. ANTONIO - Spesso visti come porta sfortuna, i pipistrelli sono in realtà animali straordinari, da rispettare e proteggere. Lungo i sentieri dell’Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio (AL), le guide dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo sabato 24 agosto, in occasione della Notte Europea dei pipistrelli, accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei “mammiferi alati” fra storie, miti, leggende, oltre che degli incredibili adattamenti, della loro biologia e dei comportamenti che rendono i chirotteri davvero unici.

L’escursione notturna - patrocinata dall’Ente di gestione delle Aree Protette del Po vercellese-alessandrino e dal Comune di Isola S. Antonio - sarà anche occasione per presentare i risultati del monitoraggio effettuato in collaborazione con l’Associazione Chirosphera, che si dedica allo studio dei chirotteri anche all’Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio (AL).

L’appuntamento con la natura è alle ore 20.30 di sabato all’Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio (AL). L’evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso. In caso di forte maltempo l’escursione sarà annullata. Prenotazione necessaria entro le ore 18.00 di venerdì 23 agosto 2019.

L’escursione durerà circa 2 ore, il percorso non presenta pendenze e si sviluppa su un tracciato sterrato di facile percorribilità.

Adulti: 15 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). Invitando almeno altre 2 persone si ha uno sconto di 5 € sul contributo escursione.

Bambini fino a 14 anni: 10 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

L’intero contributo per l’evento sosterrà l’Associazione Naturalistica Codibugnolo nel mantenimento e nella gestione dell’area.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e protettivo, scarpe adatte all’escursionismo in natura, una torcia.

Per informazioni e prenotazioni: Daniela 333 2648723 – Roberta 347 8823023 - codibugnolo@hotmail.it.