Un posacenere donato alla città

CASALE - Secondo Ocean Conservancy, no-profit che organizza l’International Coastal Cleanup, i rifiuti più numerosi raccolti sulle coste di tutto il mondo sono proprio i mozziconi di sigaretta: dal 1986 a oggi ne sono stati raccolti più di 60 milioni, circa un terzo di tutti i rifiuti raccolti. Solo nel 2018 ne sono stati raccolti oltre 2 milioni.

Se gli oceani e i mari piangono, le strade delle nostre città certo non ridono, letteralmente tappezzate di cicche gettate da moltissimi fumatori.

Per contrastare questo malcostume, a Casale un anonimo (o anonima) cittadino ha deciso di promuovere un'insolita iniziativa, collocando un grande posacenere, con tanto di sabbia per meglio spegnere i mozziconi, in un angolo della centralissima piazza San Francesco (nei pressi della statua di San Francesco Orante).

Questo il biglietto applicato al posacenere:"Omaggio anonimo per invitare le persone a buttare i mozziconi di sigarette nel contenitore. Tutti dobbiamo rispetto al nostro territorio e non da meno alle persone (Fiduciosi che nessuno asporti o distrugga!). Grazie!!!".

Chapeau.