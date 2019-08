Corpo e mente allenati con i progetti Aism

ALESSANDRIA - Allenare corpo e mente grazie all’AISM Alessandria, sempre attenta ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. Per il periodo autunnale una serie di incontri di attività di benessere per migliorare la loro vita quotidiana. I corsi e gli incontri vanno dai percorsi di stimolazione cognitiva – lo scopo è quello di migliorare la pianificazione della propria vita – al supporto psicologico per migliorare le relazioni e la quotidianità .

Progetto AFA (Attività Fisica Adattata), invece, è un percorso di attività motoria che migliora l’elasticità muscolare, diminuisce il senso della fatica ed è molto efficace per la situazione fisica e cognitiva.

I progetti psicologici si svolgeranno presso i locali della Sezione AISM in Alessandria, in via Guasco 47, nella il martedi - 1° turno dalle 15 alle 16 - 2° turno dalle 16 alle 17, con il coordinamento della Psicologa Monica Sciamè seguendo questo calendario: 17 settembre, 15-22-29 ottobre, 12-19 novembre, 3-10 dicembre. Il percorso di AFA si terrà, sempre presso i locali della sezione, nella giornata di giovedi - 1° turno dalle 15 alle 16 - 2° turno dalle 16 alle 17 - 3° turno dalle 17 alle 18 con il coordinamento del dott. Andrea Bruni, in questi giorni: 17-24-31 ottobre, 7-14-21-28 novembre, 5-12 dicembre.

Per informazioni: 0131.232669.