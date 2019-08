Durante la fuga in moto investe un pedone

VALENZA - Martedì mattina la Polizia Locale di Valenza ha tentato di fermarlo a un posto di blocco ma lui, a bordo di una motocicletta, sulla quale viaggiava con un'altra persona, è sfuggito. Inseguito dai Carabinieri per un breve tratto, una volta raggiunto l'uomo ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato dai militari dell'Arma che lo hanno identificato: si tratta di un venticinquenne nordafricano, già colpito da un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Milano.

Il fuggitivo, che durante l'inseguimento in moto ha investito un pedone cinquantaseienne ferendolo in modo lieve, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni personali in concorso e, inoltre, è stato segnalato per la violazione delle norme del Testo Unico sull'Immigrazione.