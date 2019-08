Patrizia Cremasco, dopo Stroppiana tocca a Casale

STROPPIANA - Inaspettato successo di pubblico (e commissioni) per Rebirth, personale della casalese Patrizia Cremasco, recentemente ospitata dal Comune di Stroppiana. L'artista ha esposto cinque opere che sono state apprezzate per la loro eleganza e per la loro originalità. La Cremasco infatti, di professione disegnatrice di alta gioielleria, utilizza foglia d'oro e d'argento per realizzare i suoi dipinti.

Attraverso la sua arte, l'artista racconta la storia personale di chi si affida alla sua interpretazione, che emerge dalla tela e restituisce un’emozione, un significato preciso non solo a chi l’ha commissionata e ne legge il segno, ma a chiunque la osservi.

La prossima personale della Cremasco sarà a Casale Monferrato a novembre.