Alex in Giappone per un videoclip di quattro minuti

ALESSANDRIA - Uno si chiama Alex, l’altro anche. Uno è un artista, l’altro pure. Ed entrambi sono di Alessandria. Si sono incrociati sulla strada della musica, decidendo che avrebbero potuto fare qualcosa insieme, uno continuando a cantare, l’altro mettendogli a disposizione la propria abilità nel confezionare video.

La canzone con la quale Alex Torchio entra nel panorama delle note che non siano quelle ‘dance’ del suo gruppo Explosion si intitola ‘Come un cane’, primo di un lavoro con la Trb Rec, etichetta che ha deciso di scommettere non solo su di lui ma anche sui suoi progetti. Che, se proprio non sono rivoluzionari, rientrano almeno nella sfera delle curiosità.

Il videoclip (acquistabile sugli store canonici) è firmato dall’altro Alex, ovvero Alessandro Caramagna, esordi da illustratore, poi fotografo, quindi esperto di montaggio, abbinando tecnica e fantasia. Ha avuto in dote un materiale enorme e, come il più paziente dei sarti, si è dato al taglia e cuci, senza forbici ma con mouse e tastiera.

Questa storia, però, nasce in Giappone, il Paese dove Torchio ha deciso di ambientare la sua clip. «Ho dotato un amico e mia moglie (Elisa, quella che canta con lui negli Explosion, ndr) di cellulari all’avanguardia, chiedendo loro di provvedere alle riprese».