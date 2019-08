Colpo fortuito durante la battuta: cacciatore ferito a Bistagno

BISTAGNO - Nella mattinata di ieri, 22 agosto, i Carabinieri di Acqui Terme sono intervenuti a Bistagno per il ferimento accidentale - fortunatamente di lieve entità - di un cacciatore, colpito dai proiettili sparati da un'arma da fuoco.

Al termine di una battuta di caccia, dal fucile di uno dei cacciatori che vi avevano preso parte, sarebbe partito un colpo fortuito.

Nel corso delle loro ricerche, i militari hanno appurato che il responsabile del ferimento deteneva una seconda arma, che non era tuttavia custodita nel luogo deputato. Per questo motivo, l'uomo dovrà rispondere, oltre che di lesioni personali colpose, anche di omessa custodia di armi; il cacciatore è stato segnalato per la revoca dei permessi di caccia.