Conto alla rovescia per il Retail: il 3 chiude il cantiere

ALESSANDRIA - Ci siamo: la prima settimana di settembre - la data esatta dovrebbe essere quella di martedì 3 - il cantiere del nuovo retail park alle porte di Alessandria, a pochi metri dal ponte Tiziano su via Giordano Bruno, sarà chiuso.

Tutto pronto, dunque, per l’inaugurazione ufficiale del nuovo centro commerciale, anche se alcuni negozi e ristoranti (Maison du Monde, La Piadineria e il giapponese Sushiko) sono già aperti da settimane. Per il supermercato Mercatò, Terranova (il cui punto vendita in corso Roma verrà sostituito da un supermercato Pam, che dovrebbe aprire tra la fine della prossima settimana e l’inizio del mese di settembre), Scarpe & Scarpe e un altro paio di realtà è dunque questione di pochi giorni.

L’architetto Paolo Bellora ha seguito passo dopo passo l’andamento dei lavori. «Siamo alla fine - ammette - Di fatto, nei punti vendita ancora da aprire si stanno riempiendo gli scaffali, ma gli interventi esterni e di costruzione sono conclusi».