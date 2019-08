Via Trotti, via Milano, via Parma: ecco i soldi per il rifacimento

ALESSANDRIA - Il Riequilibrio costerà ‘lacrime e sangue’ alla città, ma una piccola luce in fondo al tunnel inizia a vedersi.

«Alessandria non è ferma - evidenzia non a caso l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini - Grazie alla devoluzione di vecchi mutui, ad esempio, potremo impiegare fin da subito 450mila euro per fare manutenzione straordinaria in via Trotti, parte di via Milano e procedere con una serie di asfaltature. Se tutto va bene, potremo iniziare fin dall’autunno, altrimenti aspetteremo la primavera. Non solo: grazie a un altro mutuo del 2018, una volta finiti i lavori in via San Giacomo della Vittoria (dove manca solamente il tratto finale: il termine è previsto per la fine dell’anno, più o meno in coincidenza con il restyling di Palazzo Rosso) partiremo con il rifacimento di via Parma. Mentre, per quanto concerne le asfaltature e i ripristini di alcuni marciapiedi, da lunedì si tornerà a intervenire».