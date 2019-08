“Ho una bomba a mano”. E poi incendia il Pronto soccorso

CASALE - E’ stato arrestato per interruzione di pubblico servizio, incendio doloso in edifici pubblici e procurato allarme. Marcello Corica, 41 anni, di Coniolo è comparso questa mattina in Tribunale a Vercelli.

Ieri sera ha appiccato il fuoco al pronto soccorso dell’ospedale di Casale dove è solito recarsi soprattutto nelle ore serali. Per farlo ha usato del disinfettante. Poco prima aveva chiamato il 112 dicendo di avere una bomba a mano.

L’uomo, che aveva bevuto troppo, aveva discusso con i medici sostenendo che non lo ascoltavano. Quando sono divampate le fiamme il pronto soccorso è stato evacuato e lui è scappato. I Carabinieri, diretti dal capitano Christian Tapparo, lo hanno bloccato in corso Valentino e portato in caserma. Dopo l’arresto è stato accompagnato a casa perchè sottoposto ai domiciliari. Ma lui ha chiamato nuovamente il numero dell’emergenza. Dopo il trasporto all’ospedale è stato dimesso e riportato in caserma.