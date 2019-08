L'Hsl Derthona cerca il bis a Gavi

POZZOLO FORMIGARO - Trionfa come prevedibile l'Hsl Derthona, ospite d'onore del secondo trofeo "Birra Pasturana" giocato sul campo della Pozzolese ieri sera: nella prima partita i padroni di casa hanno superato il San Giuliano Nuovo con una rete di Chillè, cedendo poi solo ai rigori con i tortonesi dopo essere passati in vantaggio con Meta ed essere stati raggiunti da Fiore; nell'ultima gara una doppietta di Merlano consegnava il trofeo nelle mani di mister Pellegrini.

L'Hsl Derthona torna già in campo questa sera al "Pedemonte" di Gavi alle 20.00 in un triangolare valido per il secondo memorial "Dott. Carlo Bassano" che comprende anche i padroni di casa della Gaviese e la Novese, ma prima nel pomeriggio alle 16.00 c'è il triangolare con Libarna, Spinetta Marengo e San Giuliano Vecchio al "Bailo" di Serravalle con la prima uscita dei rossoblu di Marletta ed un prestigioso quadrangolare sul campo della Junior Pontestura con Asca, Bianzè e la Juniores Nazionale del Casale che si sfideranno dalle ore 15.00 con semifinali e finali da 45'. Questa sera a Predosa amichevole anche per l'Arquatese che ospiterà la G3 Real Novi dalle ore 20.30.