Spinetta Marengo non fa sconti

SERRAVALLE SCRIVIA - Lo Spinetta Marengo fa rispettare la gerarchia dei rispettivi campionati e nel triangolare organizzato dal Libarna, per la sua prima uscita, regola sia i padroni di casa che il San Giuliano Vecchio.

Nel primo incontro si affrontano proprio le due squadre alessandrine ed il risultato è un rotondo 5-1 per lo Spinetta che va a segno con Mantelli, Grifa, Morrone, Paletta e Caruso prima di avere un momento di rilassamento che costa il gol della bandiera degli avversari con Driss.

Nel secondo incontro il Libarna scende in campo con determinazione e crea molto ma finisce per sprecare spesso la gran mole di gioco costruito con una generale imprecisione in zona tiro. Due conclusioni liftate di Reyes colpiscono prima il palo e poi, direttamente da calcio piazzato, la traversa e si va ai rigori dove ad oltranza prevale il San Giuliano Vecchio per 6-5.

Sconfitta di misura per i ragazzi di Marletta anche nell'ultimo incontro con Morrone che capitalizza nel migliore dei modi un contropiede che lo mette solo davanti a Marchesotti, beffato da un tocco morbido nel sette alla sua sinistra. Scatenando, così, anche la festa del San Giuliano Vecchio per un secondo posto inatteso.