Mostra 'Morbelli': giovedì si visita alla sera

CASALE - Fino al 29 settembre al Museo Civico di Casale Monferrato, al primo piano dell'ex convento di Santa Croce in via Cavour 5, è visitabile la mostra "Angelo Morbelli pittore del Monferrato", allestita in occasione del centenario della morte.

A questo artista di primissimo piano nel panorama artistico dell'Ottocento il Museo dedica un’apertura straordinaria serale dell’esposizione, con visita guidata, in programma per giovedì 29 agosto alle ore 21,15, della durata di circa un'ora.

Condurrà la visita Lia Carrer. Per partecipare non è necessaria la prenotazione. Ingresso con biglietto speciale ridotto, euro 2,50, gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu Monferrato Musei.

La mostra Angelo Morbelli pittore del Monferrato è aperta negli stessi orari del Museo Civico: giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, venerdì, sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Info: www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-morbelli