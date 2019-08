Stato di calamità per il Piemonte: lunedì Cirio ad Alessandria

ALESSANDRIA - Sono Rosignano Monferrato, Murisengo, Ozzano Monferrato, Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Ottiglio, San Giorgio Monferrato Olivola, Sala Monferrato, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Cerrina Monferrato, Mombello Monferrato, Odalengo Grande, Cereseto, Ponzano Monferrato, Gabiano e Villamiroglio, per ora, i Comuni dell'Alessandrino che hanno inviato in Regione la richiesta di calamità per i danni alle attività agricole.

Tra l'altro, dopo il maltempo e le grandinate dei giorni scorsi, il presidente Alberto Cirio ha già firmato la richiesta di stato di emergenza per l’intera regione: “Stiamo agendo in fretta - le parole del governatore - e ci aspettiamo che altrettanto faccia lo Stato, stanziando le risorse necessarie a mettere in sicurezza il Piemonte”.

Anche per questo, e per confrontarsi con i sindaci del territorio, lo stesso Cirio sarà lunedì ad Alessandria: l'incontro con i rappresentanti delle istituzioni locali si terrà alle 16, a Palazzo Ghilini.