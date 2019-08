I Grigi resistono in 9 contro 11. Anche il pari va bene

Dalla paura della sconfitta alla gioaia della vittoria sfiorata. Ad un pareggio conunque da applausi, conquistato inper i rossi ravvicinati a. Molto buono il debutto di Arrighini, fatali due errori, nei gol, di Dossena. Ma anche i fischi, spesso a senso unico, del signor Fiero di Pistoia: da 4 pieno, lui e i suoi collaboratori



LE SQUADRE



Arrighini, l'ultimo arrivato in casa grigia parte dalla panchina. Scazzola propone un 3-4-2-1, come in buona parte dei test precampionato. In difesa Sciacca preferito a Gjura, e Cambiaso per Cleur, reduce dal problema alla caviglia, che, però, è tra i cambi possibili. Gozzano con un 4-2-3-1, anche se Guitto è molto basso e, di fatto, il modulo, è un 4-1-2-3, con Pozzebon sostenuto da Concas e Tomaselli.



LA PARTITA

L'emozione della prima rallenta il gioco all'inizio e sono gli ospiti ad esprimersi di più, peraltro senza alcun pericolo. Ma al 15', in pochi secondi, Eusepi ha due occasioni, la prima respinta, la seconda fuori di poco. Al 22', però, il Gozzano è in vantaggio: Dossena perde male palla e Tomaselli, fastidioso fin dall'inizio, incrocia e batte Valentini, complice una deviazione di Prestia.

L'Alessandria fatica a reagire, anche perché, centralmente, c'è un muro e si stenta anche sulle fasce. Rischio enorme al 34', quando Tomaselli prende di nuovo il tempo a Sciacca, leit motiv della prima mezzora, e taglia per Pozzebon, Valentini esce a valanga e salva.

Un accenno di risposta grigia al 36', con Suljic, dal limite, conclusione a un metro dal palo. Al 40' il colpo di testa di Eusepi , alto. Al 42' ci prova Cambiaso, Crespi in due tempi. Al 44' Concas, che si inserisce su una palla mal gestita da Dossena, grazia ciabattando male fuori.

Al 10' della ripresa è il momento di Arrighini, che un minuto dopo è protagonista dell'azione più bella fino a questo momento: cross di Cambiaso e testa dell'ex Carpi si stampa sul palo. Ma il suo ingresso, e il passaggio al 3-4-1-2, con Chiarello dietro a Eusepi, è la svolta della partita. In tre minuti l'Alessandria ribalta il punteggio. Al 25' azione insistita di Arrighini e palla sul secondo palo per il tuffo liberatore di Chiarello. Al 28' i Grigi sono in vantaggio: grande azione di Cambiaso per la testa di Eusepi che ooi si arrampica sulla rete e si becca un giallo. Sembra un dominio, ma in due minuti i Grigi restano in nove: prima il rosso a Sciacca per un fallo che non c'è. Poi, al 35' rosso, per somma di ammonizioni anche a Eusepi. Il Gozzano aggiunge due punte e una di questa, Buvka, sfrutta la doppia superiorità numerica e una buco lasciato da Dossena. I Grigi resistono fino al 50' con due uomini in meno. Ma anche certi arbitraggi devono finire.

.

Alessandria – Gozzano 2-2

Marcatori: pt 22' Tomaselli; st 25' Chiarello, 28' Eusepi, 37' Bukva

Alessandria (3-4-2-1): Valentini; Sciacca, Prestia, Dossena (40'st Gjura); Cambiaso (40'st Cleur), Suljic, Gazzi, Celia; Chiarello (45'st Castellano), Sartore (10'st Arrighini); Eusepi. A disp.: Marietta, Ponzio, Akammadu, Gerace, Crisanto, M'Hamsi, Filip. All.: Scazzola

Gozzano: (4-2-3-1): Crespi; Tumminelli (23' Zucchetti - 31' st Bruzzaniti), Emiliano, Rizzo, Tordini; Palazzolo (31'st Barreto), Guitto; Concas, Rolle (13'st Spina), Tomaselli (31'st Buvka); Pozzebon.A disp.: Tintori, Bukva, Barreto, Salvestroni, Mutti, Rabuffi, Di Giovanni, Fasolo, Secondo. All.: Sassarini

Arbitro: Fiero di Pistoia

Assistenti: Torresan di Bassano del Grappa e Ceolin di Treviso

Note: Giornata di sole, calda, terreno in buone condizioni.Spettatori: 2000 circa (960 + 923). Espulsi. Sciacca al 33' e Eusepi al 35' per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tumminelli per gioco falloso,Sciacca e Concas per reciproche scorrettezzeAngoli: Recupero: pt 0', st 5'