Cirio visita l'ospedale di Casale: 30mila euro di danni

Guidato dal direttore generale facente funzione della struttura Paola Costanzo e dal sindaco di Casale Federico Riboldi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha visitato l'ospedale di Casale nel tardo pomeriggio di lunedì.

Durante la visita, oltre a rassicurazioni sul futuro del nosocomio («strutture come queste vanno salvaguardate») e sulla situazione generale del diritto alla salute Piemontese («ci deve essere un'unica sanità, non una di serie A per Torino e una di serie B per le province»), si sono valutati i danni al reparto di fisiatria, colpito martedì da una tromba d'aria che ha scoperchiato 250 metri quadrati di tetto.

Ammonterebbero a circa 30mila euro hanno detto i tecnici. Cirio ha rassicurato i sanitari, preoccupati dall'alta franchigia della polizza assicurativa in essere, che imporrebbe un esborso all'ente: «Vediamo se possiamo intervenire in qualche modo affinché la riparazione risulti per voi a costo zero» ha detto il Governatore.